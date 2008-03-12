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Бавария - Андерлехт

12.03.2008, Среда, 22:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Бавария - Андерлехт
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 21:00 Андерлехт 0:5 Бавария
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