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Расписание матчей
Болтон - Спортинг
Болтон - Спортинг: обзор матча 06 марта 2008
Болтон
06.03.2008, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
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Матчи команд
Болтон
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Болтон
- : -
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23.10.2026
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