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Расписание матчей
Бенфика - Хетафе
Бенфика - Хетафе: обзор матча 06 марта 2008
Бенфика
06.03.2008, четверг, 23:30
Кубок УЕФА, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Хетафе
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Матчи команд
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