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Байер - Гамбург

06.03.2008, Четверг, 23:05 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Байер - Гамбург
Первый матч:
Германия. Бундеслига (2007/2008)
19 тур
9 февраля, суббота 17:30 Байер 1:1 Гамбург
2 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Гамбург 1:0 Байер
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