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Расписание матчей
Фиорентина - Эвертон
Фиорентина - Эвертон: обзор матча 06 марта 2008
Фиорентина
06.03.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Эвертон
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Матчи команд
Фиорентина
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- : -
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2 : 4
02.11.2026
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25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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23.11.2026
Эвертон
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Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
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Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
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