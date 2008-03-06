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Фиорентина - Эвертон

06.03.2008, Четверг, 22:45 мск Флоренция, стадион Артемио Франки Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Фиорентина - Эвертон
Первый матч:
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