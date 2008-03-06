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Расписание матчей
Марсель - Зенит
Марсель - Зенит: обзор матча 06 марта 2008
Марсель
06.03.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Помощники судьи:
Детлер Шеппе
Торстен Шиффнер (оба - Германия)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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