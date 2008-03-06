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Судьи
Главный судья:
Кнут Кирхер (Германия)
Помощники:
Детлер Шеппе, Торстен Шиффнер (оба - Германия)

Марсель - Зенит

06.03.2008, Четверг, 22:45 мск Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая) Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Марсель - Зенит
Первый матч:
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