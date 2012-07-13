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Бенфика - Марсель

13.07.2012, Пятница, 22:45 мск Товарищеские матчи Бенфика - Марсель
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 18 марта, четверг 21:00 Марсель 1:2 Бенфика
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 11 марта, четверг 23:05 Бенфика 1:1 Марсель
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