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Аль-Хиляль - Манчестер Сити

13.07.2012, Пятница, 22:00 мск Инсбрук, стадион Тиволи Ной Товарищеские матчи Аль-Хиляль - Манчестер Сити
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