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АЕЛ - Линфилд

18.07.2012, Среда, 21:00 мск Лимассол, стадион Тсирион Атлитико Кентро Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч АЕЛ - Линфилд
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