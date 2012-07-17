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Валлетта - Партизан

17.07.2012, Вторник, 22:45 мск Коррадино, стадион Хайбернианс Граунд Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Валлетта - Партизан
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