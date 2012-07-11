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Калуга - Подолье

11.07.2012, Среда, 15:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. Кубок, 1/256 финала Калуга - Подолье
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 18:00 Калуга 2:1 Подолье
26 тур
5 октября, среда 17:00 Подолье 0:1 Калуга
1 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Калуга 0:0 Подолье
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