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ЦСКА - ПСЖ

14.07.2012, Суббота, 19:00 мск Трансляция: "Россия 2" 18:55 (прямая) "Спорт 1" 18:55 (прямая) Товарищеские матчи ЦСКА - ПСЖ
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