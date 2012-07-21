Динамо - Челябинск

|27 тур
|11 октября, вторник
|15:00
|Динамо
|1:1
|Челябинск
|26 тур
|5 октября, среда
|14:00
|Челябинск
|2:1
|Динамо
|1 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Челябинск
|27 тур
|11 октября, вторник
|15:00
|Динамо
|1:1
|Челябинск
|26 тур
|5 октября, среда
|14:00
|Челябинск
|2:1
|Динамо
|1 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Челябинск
|23 тур
|10 октября, воскресенье
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Динамо
|11 тур
|11 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:2
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оренбург
|28
|21
|6
|1
|54:15
|+39
|69
|2.
|Тюмень
|28
|20
|6
|2
|56:15
|+41
|66
|3.
|Волга Ул
|28
|15
|7
|6
|36:17
|+19
|52
|4.
|Челябинск
|28
|14
|8
|6
|42:22
|+20
|50
|5.
|Лада-Тольятти
|28
|13
|9
|6
|39:28
|+11
|48
|6.
|Зенит Иж
|28
|14
|5
|9
|47:37
|+10
|47
|7.
|Сызрань-2003
|28
|11
|9
|8
|32:22
|+10
|42
|8.
|Рубин-2
|28
|9
|8
|11
|29:35
|-6
|35
|9.
|28
|8
|7
|13
|22:39
|-17
|31
|10.
|КАМАЗ
|28
|8
|6
|14
|23:29
|-6
|30
|11.
|Динамо Кр
|28
|6
|12
|10
|16:19
|-3
|30
|12.
|Носта
|28
|5
|8
|15
|21:38
|-17
|23
|13.
|28
|6
|4
|18
|20:47
|-27
|22
|14.
|28
|5
|5
|18
|16:57
|-41
|20
|15.
|Спартак Й-О
|28
|2
|6
|20
|27:60
|-33
|12