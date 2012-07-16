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Зенит - Калуга

16.07.2012, Понедельник, 19:30 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур Зенит - Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
35 тур
11 мая, пятница 19:00 Калуга 1:1 Зенит
21 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит 0:1 Калуга
9 тур
11 июня, суббота 00:00 Калуга 0:1 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 14:00 Зенит 2:0 Калуга
15 тур
25 июля, воскресенье 18:30 Калуга 2:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал Т 30 22 7 1 74:20 +54 73
2. Факел 30 20 4 6 54:33 +21 64
3. Сокол 30 15 9 6 44:17 +27 54
4. Металлург Лп 30 14 7 9 46:40 +6 49
5. Калуга 30 14 5 11 52:33 +19 47
6. Зенит Пз 30 13 7 10 35:26 +9 46
7. Подолье 30 12 8 10 50:39 +11 44
8. Витязь 30 12 7 11 41:42 -1 43
9. Авангард Кур 30 11 8 11 42:40 +2 41
10. Локомотив Лс 30 11 8 11 35:46 -11 41
11. Рязань 30 10 9 11 46:35 +11 39
12. 30 10 7 13 34:40 -6 37
13. 30 8 7 15 24:47 -23 31
14. 30 7 5 18 28:61 -33 26
15. 30 6 3 21 28:76 -48 21
16. Орел 30 2 5 23 18:56 -38 11
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