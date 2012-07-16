|34 тур
|5 мая, суббота
|18:30
|Рязань
|2:2
|Подолье
|20 тур
|29 августа, понедельник
|18:00
|Подолье
|1:0
|Рязань
|8 тур
|3 июня, пятница
|00:00
|Рязань
|0:0
|Подолье
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал Т
|30
|22
|7
|1
|74:20
|+54
|73
|2.
|Факел
|30
|20
|4
|6
|54:33
|+21
|64
|3.
|Сокол
|30
|15
|9
|6
|44:17
|+27
|54
|4.
|Металлург Лп
|30
|14
|7
|9
|46:40
|+6
|49
|5.
|Калуга
|30
|14
|5
|11
|52:33
|+19
|47
|6.
|Зенит Пз
|30
|13
|7
|10
|35:26
|+9
|46
|7.
|Подолье
|30
|12
|8
|10
|50:39
|+11
|44
|8.
|Витязь
|30
|12
|7
|11
|41:42
|-1
|43
|9.
|Авангард Кур
|30
|11
|8
|11
|42:40
|+2
|41
|10.
|Локомотив Лс
|30
|11
|8
|11
|35:46
|-11
|41
|11.
|Рязань
|30
|10
|9
|11
|46:35
|+11
|39
|12.
|30
|10
|7
|13
|34:40
|-6
|37
|13.
|30
|8
|7
|15
|24:47
|-23
|31
|14.
|30
|7
|5
|18
|28:61
|-33
|26
|15.
|30
|6
|3
|21
|28:76
|-48
|21
|16.
|Орел
|30
|2
|5
|23
|18:56
|-38
|11