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Анжи-2 - Машук-КМВ

16.07.2012, Понедельник, 16:00 мск Дербент, стадион Юность Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур Дагдизель - Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Анжи-2 1:0 Машук-КМВ
10 тур
28 июня, вторник 00:00 Машук-КМВ 1:1 Анжи-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
28 тур
30 сентября, четверг 17:00 Машук-КМВ 0:0 Анжи-2
12 тур
21 июня, понедельник 18:00 Анжи-2 1:3 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
34 тур
15 октября, четверг 00:00 Машук-КМВ 2:2 Анжи-2
16 тур
28 июня, воскресенье 18:00 Анжи-2 1:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ангушт 32 21 6 5 44:19 +25 69
2. Черноморец Нв 32 20 9 3 53:17 +36 69
3. Армавир 32 19 6 7 51:25 +26 63
4. Астрахань 32 17 11 4 62:31 +31 62
5. Машук-КМВ 32 15 8 9 37:19 +18 53
6. 32 15 6 11 50:34 +16 51
7. Алания 32 14 7 11 50:37 +13 49
8. Анжи-2 32 13 9 10 35:27 +8 48
9. МИТОС 32 13 6 13 47:47 0 45
10. Биолог-Новокубанск 32 12 9 11 41:38 +3 45
11. 32 13 5 14 36:42 -6 44
12. 32 9 12 11 42:44 -2 39
13. Дружба 32 9 8 15 32:48 -16 35
14. 32 6 10 16 34:50 -16 28
15. 32 6 6 20 25:55 -30 24
16. 32 6 5 21 29:60 -31 23
17. СКА 32 1 3 28 6:81 -75 6
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