|26 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Анжи-2
|1:0
|Машук-КМВ
|10 тур
|28 июня, вторник
|00:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Анжи-2
|26 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Анжи-2
|1:0
|Машук-КМВ
|10 тур
|28 июня, вторник
|00:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Анжи-2
|28 тур
|30 сентября, четверг
|17:00
|Машук-КМВ
|0:0
|Анжи-2
|12 тур
|21 июня, понедельник
|18:00
|Анжи-2
|1:3
|Машук-КМВ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ангушт
|32
|21
|6
|5
|44:19
|+25
|69
|2.
|Черноморец Нв
|32
|20
|9
|3
|53:17
|+36
|69
|3.
|Армавир
|32
|19
|6
|7
|51:25
|+26
|63
|4.
|Астрахань
|32
|17
|11
|4
|62:31
|+31
|62
|5.
|Машук-КМВ
|32
|15
|8
|9
|37:19
|+18
|53
|6.
|32
|15
|6
|11
|50:34
|+16
|51
|7.
|Алания
|32
|14
|7
|11
|50:37
|+13
|49
|8.
|Анжи-2
|32
|13
|9
|10
|35:27
|+8
|48
|9.
|МИТОС
|32
|13
|6
|13
|47:47
|0
|45
|10.
|Биолог-Новокубанск
|32
|12
|9
|11
|41:38
|+3
|45
|11.
|32
|13
|5
|14
|36:42
|-6
|44
|12.
|32
|9
|12
|11
|42:44
|-2
|39
|13.
|Дружба
|32
|9
|8
|15
|32:48
|-16
|35
|14.
|32
|6
|10
|16
|34:50
|-16
|28
|15.
|32
|6
|6
|20
|25:55
|-30
|24
|16.
|32
|6
|5
|21
|29:60
|-31
|23
|17.
|СКА
|32
|1
|3
|28
|6:81
|-75
|6