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Байкал - Луч

18.07.2012, Среда, 14:00 мск Иркутск, стадион Локомотив Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур Байкал - Луч
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 14:00 Байкал 1:2 Луч
Россия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
1 июля, четверг 14:00 Байкал 0:0
(2:3)п		 Луч
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Луч 30 18 8 4 48:27 +21 62
2. Чита 30 16 11 3 42:22 +20 59
3. Сахалин 30 15 10 5 42:23 +19 55
4. 30 15 10 5 50:21 +29 55
5. Смена К-А 30 14 8 8 41:29 +12 50
6. Динамо Брл 30 9 10 11 41:44 -3 37
7. Якутия 30 9 8 13 37:46 -9 35
8. Байкал 30 8 4 18 36:61 -25 28
9. Иртыш 30 5 9 16 37:62 -25 24
10. 30 5 8 17 27:50 -23 23
11. Сибирь-2 30 5 6 19 33:49 -16 21
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