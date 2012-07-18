Байкал - Луч

|1/32 финала
|4 июля, понедельник
|14:00
|Байкал
|1:2
|Луч
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Луч
|30
|18
|8
|4
|48:27
|+21
|62
|2.
|Чита
|30
|16
|11
|3
|42:22
|+20
|59
|3.
|Сахалин
|30
|15
|10
|5
|42:23
|+19
|55
|4.
|30
|15
|10
|5
|50:21
|+29
|55
|5.
|Смена К-А
|30
|14
|8
|8
|41:29
|+12
|50
|6.
|Динамо Брл
|30
|9
|10
|11
|41:44
|-3
|37
|7.
|Якутия
|30
|9
|8
|13
|37:46
|-9
|35
|8.
|Байкал
|30
|8
|4
|18
|36:61
|-25
|28
|9.
|Иртыш
|30
|5
|9
|16
|37:62
|-25
|24
|10.
|30
|5
|8
|17
|27:50
|-23
|23
|11.
|Сибирь-2
|30
|5
|6
|19
|33:49
|-16
|21