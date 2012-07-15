Введите ваш ник на сайте

Динамо Брл - Якутия

15.07.2012, Воскресенье, 15:30 мск Барнаул, стадион Динамо Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур Динамо Брл - Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
32 тур
11 октября, вторник 09:00 Якутия 2:3 Динамо Брл
26 тур
10 сентября, суббота 15:30 Динамо Брл 2:0 Якутия
4 тур
7 мая, суббота 00:00 Якутия 2:3 Динамо Брл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Луч 30 18 8 4 48:27 +21 62
2. Чита 30 16 11 3 42:22 +20 59
3. Сахалин 30 15 10 5 42:23 +19 55
4. 30 15 10 5 50:21 +29 55
5. Смена К-А 30 14 8 8 41:29 +12 50
6. Динамо Брл 30 9 10 11 41:44 -3 37
7. Якутия 30 9 8 13 37:46 -9 35
8. Байкал 30 8 4 18 36:61 -25 28
9. Иртыш 30 5 9 16 37:62 -25 24
10. 30 5 8 17 27:50 -23 23
11. Сибирь-2 30 5 6 19 33:49 -16 21
...
  • Читайте нас: 