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Судьи
Главный судья:
Марк Хелсей

Челси - Тоттенхэм

24.02.2008, Воскресенье, 18:00 мск Трансляция: "7ТВ" 18:00 Кубок Английской Лиги Челси - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
22 тур
12 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
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