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Орхус - Ольборг

13.07.2012, Пятница, 20:30 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Супер-Лига, 1 тур Орхус - Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
16 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Ольборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:2 Орхус
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
10 апреля, суббота 19:00 Орхус 0:2 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Орхус
1 тур
20 июля, понедельник 21:00 Орхус 1:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 18 11 4 62:32 +30 65
2. Нордшелланд 33 17 9 7 60:37 +23 60
3. Рандерс 33 15 7 11 36:42 -6 52
4. Эсбьерг 33 13 8 12 38:32 +6 47
5. Ольборг 33 13 8 12 51:46 +5 47
6. Мидтьюлланд 33 12 11 10 51:47 +4 47
7. Орхус 33 11 8 14 50:49 +1 41
8. Сендерийск 33 12 5 16 53:57 -4 41
9. Брондбю 33 9 12 12 39:45 -6 39
10. Оденсе 33 10 8 15 52:59 -7 38
11. Хорсенс 33 8 10 15 31:49 -18 34
12. Силькеборг 33 8 7 18 38:66 -28 31
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