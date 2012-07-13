Орхус - Ольборг

|26 тур
|16 апреля, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:1
|Ольборг
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Орхус
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:1
|Орхус
|26 тур
|16 апреля, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:1
|Ольборг
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Орхус
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:1
|Орхус
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|33
|18
|11
|4
|62:32
|+30
|65
|2.
|Нордшелланд
|33
|17
|9
|7
|60:37
|+23
|60
|3.
|Рандерс
|33
|15
|7
|11
|36:42
|-6
|52
|4.
|Эсбьерг
|33
|13
|8
|12
|38:32
|+6
|47
|5.
|Ольборг
|33
|13
|8
|12
|51:46
|+5
|47
|6.
|Мидтьюлланд
|33
|12
|11
|10
|51:47
|+4
|47
|7.
|Орхус
|33
|11
|8
|14
|50:49
|+1
|41
|8.
|Сендерийск
|33
|12
|5
|16
|53:57
|-4
|41
|9.
|Брондбю
|33
|9
|12
|12
|39:45
|-6
|39
|10.
|Оденсе
|33
|10
|8
|15
|52:59
|-7
|38
|11.
|Хорсенс
|33
|8
|10
|15
|31:49
|-18
|34
|12.
|Силькеборг
|33
|8
|7
|18
|38:66
|-28
|31