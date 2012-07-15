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Брондбю - Оденсе

15.07.2012, Воскресенье, 19:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Супер-Лига, 1 тур Брондбю - Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Оденсе
15 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Оденсе 0:0 Брондбю
4 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
18 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:0 Оденсе
6 тур
22 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 0:1 Брондбю
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:3 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 18 11 4 62:32 +30 65
2. Нордшелланд 33 17 9 7 60:37 +23 60
3. Рандерс 33 15 7 11 36:42 -6 52
4. Эсбьерг 33 13 8 12 38:32 +6 47
5. Ольборг 33 13 8 12 51:46 +5 47
6. Мидтьюлланд 33 12 11 10 51:47 +4 47
7. Орхус 33 11 8 14 50:49 +1 41
8. Сендерийск 33 12 5 16 53:57 -4 41
9. Брондбю 33 9 12 12 39:45 -6 39
10. Оденсе 33 10 8 15 52:59 -7 38
11. Хорсенс 33 8 10 15 31:49 -18 34
12. Силькеборг 33 8 7 18 38:66 -28 31
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