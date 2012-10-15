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Расписание матчей
Полтава (2007) - Олимпик
Полтава (2007) - Олимпик: обзор матча 15 октября 2012
Полтава (2007)
15.10.2012, понедельник, 16:30
Украина. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Олимпик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Полтава (2007) - Олимпик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 30 тур
Полтава (2007)
0 : 2
01.06.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк-Спорт
3 : 4
27.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 28 тур
Полтава (2007)
1 : 2
20.05.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк
0 : 0
15.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 26 тур
Полтава (2007)
1 : 2
11.05.2016
Мариуполь
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Полтава (2007)
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
Матч «Полтава» – «Шахтер» не состоялся по причине отсутствия газона
2017.04.05 13:20
16
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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