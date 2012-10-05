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Расписание матчей
Сталь - Олимпик
Сталь - Олимпик: обзор матча 05 октября 2012
Сталь
05.10.2012, пятница, 18:00
Украина. Первая лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Олимпик
Матч
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Таблица
Статистика матча Сталь - Олимпик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сталь
Украина. Первая лига, 30 тур
Сталь
0 : 3
03.06.2015
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
3 : 0
30.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
23.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
0 : 3
16.05.2015
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Нива
3 : 0
10.05.2015
Сталь
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Сталь
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Сталь
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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