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Судьи
Главный судья:
Тадей Межнар (Словения)

Марибор - Локомотив

04.07.2012, Среда, 22:00 мск Марибор, стадион Людски врт Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс" 21:55 (прямая) Товарищеские матчи Марибор - Локомотив
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