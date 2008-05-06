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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
О.Целовальников (Астрахань), С.Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Г.Жафяров (Москва)

Спартак - Шинник

06.05.2008, Вторник, 18:45 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "Спорт" 18:40 (прямая) Россия. Премьер-лига, 9 тур Спартак - Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Спартак 1:1 Шинник
10 тур
12 июля, среда 00:00 Спартак 3:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 16:00 Шинник 1:3 Спартак
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Спартак 1:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
17 октября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Шинник
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:2 Спартак
8 тур
11 мая, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
20 июля, суббота 00:00 Шинник 2:2 Спартак
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Спартак 3:0 Шинник
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Шинник 1:2 Спартак
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Спартак 4:1 Шинник
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Шинник
14 тур
24 июня, среда 00:00 Шинник 0:1 Спартак
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Шинник 1:1 Спартак
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Спартак 3:0 Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
23 июля, четверг 00:00 Спартак 0:0 Шинник
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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