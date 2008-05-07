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Судьи
Главный судья:
Владимир Петтай (Петрозаводск)
Помощники:
М.Еровенко (Краснодар), В.Степанищев (Воронеж)
Делегат:
В.Бутенко (Москва)

Динамо - Крылья Советов

07.05.2008, Среда, 20:30 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 17:45 Динамо 1:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
15 тур
10 июля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Динамо
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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