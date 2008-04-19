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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)
Помощники:
Бобык В., Енютин В. (оба - Москва)
Делегат:
Лакомов Э.П. (Азов)

Сатурн - Зенит

19.04.2008, Суббота, 18:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "Спорт" 17:55 (прямая); "НТВ+ Классика" 17:40 (прямая) Россия. Премьер-лига, 6 тур Сатурн - Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Сатурн 0:1 Зенит
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Сатурн
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 14 марта, среда 19:00 Сатурн 1:1 Зенит
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 14:30 Зенит 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Сатурн 0:0 Зенит
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Сатурн 0:0 Зенит
10 тур
28 мая, суббота 20:00 Зенит 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
31 октября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:3 Зенит
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Сатурн 1:3 Зенит
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Зенит
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Зенит 1:2 Сатурн
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 2:2 Зенит
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Сатурн
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
24 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Зенит
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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