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Судьи
Главный судья:
Алексей Ковалев (Тамбов)
Помощники:
Лапидус И. (Элиста), Хачатуров О. (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Синер И.Е. (Омск)

Крылья Советов - Томь

19.04.2008, Суббота, 13:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 12:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 6 тур Крылья Советов - Томь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Томь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Томь 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Томь 2:1 Крылья Советов
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Томь 4:2 Крылья Советов
3 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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