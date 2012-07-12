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УЭ Санта-Колома - Твенте

12.07.2012, Четверг, 21:30 мск Санта Колома, стадион Комуналь д'Айксовалл Лига Европы, 1 раунд , ответный матч УЭ Санта-Колома - Твенте
Первый матч: 0 - 6
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 21:45 Твенте 6:0 УЭ Санта-Колома
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