Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
В. Дроздов, А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)

Зенит - Крылья Советов

13.04.2008, Воскресенье, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Спорт" 13:45 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 13:55 (прямая) Россия. Премьер-лига, 5 тур Зенит - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:30 Крылья Советов 1:3 Зенит
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
...
  • Читайте нас: 