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Металлург - Ла Фиорита

12.07.2012, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Металлург - Ла Фиорита
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 22:30 Ла Фиорита 0:2 Металлург
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