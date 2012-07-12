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Эшен-Маурен - Хафнарфьордур

12.07.2012, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Эшен-Маурен - Хафнарфьордур
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 23:15 Хафнарфьордур 2:1 Эшен-Маурен
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