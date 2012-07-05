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Хафнарфьордур - Эшен-Маурен

05.07.2012, Четверг, 23:15 мск Лига Европы, 1 раунд , первый матч Хафнарфьордур - Эшен-Маурен
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