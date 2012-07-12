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Целе - Дачия

12.07.2012, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Целе - Дачия
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 20:30 Дачия 1:0 Целе
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