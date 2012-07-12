Введите ваш ник на сайте

МюПа - Нэви Сефн-Друидс

12.07.2012, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч МюПа - Нэви Сефн-Друидс
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 22:30 Нэви Сефн-Друидс 0:0 МюПа
...
  • Читайте нас: 