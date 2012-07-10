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Портадаун - Шкендия

10.07.2012, Вторник, 22:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Портадаун - Шкендия
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 3 июля, вторник 19:30 Шкендия 0:0 Портадаун
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