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Зимбру - Бангор Сити

12.07.2012, Четверг, 20:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Зимбру - Бангор Сити
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 22:45 Бангор Сити 0:0 Зимбру
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