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Гандзасар - ЭБ/Стреймур

12.07.2012, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Гандзасар - ЭБ/Стреймур
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 22:00 ЭБ/Стреймур 3:1 Гандзасар
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