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Зета - Пюник

12.07.2012, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Зета - Пюник
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 20:00 Пюник 0:3 Зета
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