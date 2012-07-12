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Металлург - Биркиркара

12.07.2012, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Металлург - Биркиркара
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 21:00 Биркиркара 2:2 Металлург
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