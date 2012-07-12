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Гомель - Викингур

12.07.2012, Четверг, 20:00 мск Гомель, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Гомель - Викингур
Первый матч: 6 - 0
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 3 июля, вторник 19:30 Викингур 0:6 Гомель
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