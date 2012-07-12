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Хибернианс - Сараево

12.07.2012, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Хибернианс - Сараево
Первый матч: 2 - 5
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 21:30 Сараево 5:2 Хибернианс
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