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Шауляй - Левадия

12.07.2012, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Шауляй - Левадия
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 19:45 Левадия 1:0 Шауляй
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