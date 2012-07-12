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Ордабасы - Ягодина

12.07.2012, Четверг, 18:00 мск Шымкент, стадион Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Ордабасы - Ягодина
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 19:30 Ягодина 0:1 Ордабасы
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