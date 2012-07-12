Введите ваш ник на сайте

Либертас - Ренова

12.07.2012, Четверг, 22:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Либертас - Ренова
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 19:30 Ренова 4:0 Либертас
...
  • Читайте нас: 