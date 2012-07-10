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Флориана - Эльфсборг

10.07.2012, Вторник, 19:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Флориана - Эльфсборг
Первый матч: 0 - 8
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 20:00 Эльфсборг 8:0 Флориана
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