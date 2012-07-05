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Эльфсборг - Флориана

05.07.2012, Четверг, 20:00 мск Бурос, стадион Бурос Арена Лига Европы, 1 раунд , первый матч Эльфсборг - Флориана
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