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Челик - Борац

12.07.2012, Четверг, 19:30 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Челик - Борац
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 23:05 Борац 2:2 Челик
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